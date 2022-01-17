綠置居貨尾單位細小偏遠無人問津　房屋會指設計須改進

解決本港房屋問題刻不容緩。房屋委員會今日(17日)舉行公開例會，當中提及未來將會推售共約1.36萬個居屋及綠置居單位。會議上討論到早前綠置居出現貨尾單位無人問津，應要思考及檢視其單位細小及地區偏遠導致缺乏吸引力的問題，未來將會檢視流程，在設計時便建成有彈性的可改動設計。另有委員對早前政府提及過的漸進式按揭表示關注，認為提議欠缺執行細節，形容房委會的情況是「瞎子摸象」，加上現時資助出售房屋價錢已有提供優惠，質疑漸進式按揭是否有需要，擔心如推出或會影響房委會財務狀況。

對於委員招國偉認為需要全面檢視綠置居，房屋署副署長(策略)張趙凱渝表示，認同地點偏遠及單位細小令綠置居吸引力減退，導致出現貨尾單位，故目前正在檢視其設計及流程，未來綠置居在設計時將更有彈性，例如最新一期綠置居中，有2個屋苑的單位已在技術可行的情況下盡量把細單位改動成大單位，惟張趙凱渝承認在最後階段才改動單位設計是不理想，將繼續檢視設計及流程以預留建屋時改動的彈性。

而委員黃碧如則質疑，早前政府曾提出或可參考發展商建議，房委會亦可採用漸進式按揭，但此按揭模式未有具體細節，坦言「都唔明點行」。她提醒，如引進漸進式按揭，房委會需要留意其資助出售房屋原先已與私人市場價格脫節，提供41折及51折的優惠，認為價格「再低一半真係會好低」是否真的有需要，以及要思考對市民帶來的影響，加上房委會出租公屋的收入一向是赤字，而其中一份較大的收入是來自資助出售房屋，如再引入漸進式按揭，恐會對房委會財政狀況造成影響。

委員邵家輝則對建屋的人力資源不足問題表示關注，邵指出人力資源亦是建屋成本之一，如能引入外勞減低建屋時的勞工成本，應可大幅降低成本同時減低房屋出售價錢，建議政府可認真考慮，由房委會作牽頭，引入外勞建屋。

運輸及房屋局局長陳帆在回應時則笑稱未有想過委員對漸進式按揭意見「百花齊放」，僅稱此建議仍需要政府內部再討論，會適時向委員公布。至於人力資源問題方面，房屋署副署長(發展及建築)梁健文則表示，目前房委會已善用科技例如組裝合成建築法，可以在場外預製組件，減少人手勞動。