有政黨反對續派消費券　促政府經營開支再縮1%

有政黨不認同政府再派發消費券。

新一份財政預算案下月出爐，有政黨今日（17日）向財政司司長提出建議，指政府公共財政面臨挑戰，過分依賴賣地收入，因此需推出開源節流建議，包括壓縮政府經營開支1%、增加博彩稅、提供生育津貼等。惟身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀不支持續派消費券，指開支留作財政儲備，應付不時之需。

葉劉指本港公共財政呈現不健康現象，包括赤字急升、稅收主要依賴賣地收入，形成地產經濟，反映經濟轉型失敗，而科技創新產業暫時未見成效，加上經常性開支增幅極大，財政儲備亦下降，對此也感到十分憂慮 。

因此，她建議將政府經營開支再壓縮1%，並形容此舉已較為溫和。另外，她倡議調整博彩稅稅率，由於足球博彩稅純利極高，因此建議稅率增至80%，而賽馬博彩稅率可增至75%至80%。葉劉淑儀又指香港的博彩事業已經被壟斷，相比起外國有幾間機構負責營運，她坦言香港賽馬會不歡迎相關建議。

在抗疫防疫方面，她建議政府為自僱人士提供7,500港元津貼，同時為旅遊業提供援助，她指郵輪業人員「好努力」，多個郵輪公司亦以香港為母港，呼籲政府盡快表態，並指有郵輪公司已打算搬去新加坡做母港。

在關顧基層方面，議員李梓敬指應擴大長者牙科服務資助範圍，增加基層支援外展服務，加強社區中醫服務。另外，因應本港生育率持續下降，李建議政府向香港新生嬰兒的父母派發新生嬰兒現金資助，每位嬰兒父母可獲現金2萬港元， 預計每年開支約8億港元。

對於多個政黨紛建議續派電子消費券，葉劉則不認同相關安排，指過往消費券分多個月派發，對經濟提振有限，加上主要受益的為零售飲食，相信一旦通關的話，市場不需依賴消費券。她亦指出政府預留金錢作不時之需，因為現時疫情情況仍不穩定。

至於該黨的另外3名黨員，包括議員容海恩、黎棟國及陳家珮因早前出席了選委洪為民的生日派對，其後在家自行隔離，今日亦透過視像方式出席會議。