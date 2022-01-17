小學中層增派人手未通過教育界感失望　教育局承諾將提議案

香港教育工作者聯會聯同議員鄧飛及朱國強，今午(17日)與教育局會面，反映對教育施政的訴求。教聯會主席黃錦良在會上反映，學界對於上屆立法會未能通過增加小學中層人手及理順薪酬架構感到失望及遺憾，期望局方可盡快將相關議案提交立法會，並通過撥款，在9月新學年能夠落實。局方對此表示支持，承諾盡快向立法會提交議案。

是次與會人士除了鄧飛、朱國強及黃錦良，還有教育局局長楊潤雄、副局長蔡若蓮及教聯會會長黃均瑜。黃錦良在會上表達意見時指，現有小學人手架構未能配合時代發展的需要，不利跨學科課程推動和照顧學生的學習及成長的需要；而增加小學中層人手及理順薪酬架構，對提升教育質素極其重要。

黃錦良指，上屆立法會未能通過有關議案感失望及遺憾，局方承諾盡快向立法會提交議案。朱國強則指出，政府在第5輪防疫抗疫基金為幼稚園及幼兒中心提供支援，較過往的相關撥款減少一半，支援力度並不足夠。

鑑於復課無期，幼稚園的經營情況恐雪上加霜，朱要求政府向立法會財委會提交增加撥款的議案，向全港幼稚園及幼兒中心發放更多津貼，並向私立獨立幼稚園提供額外資助，用作發放幼師薪酬。鑑於過渡期津貼將於本學年結束，他促請局方延續安全網的措施，讓有需要的幼稚園提出申請，以免大批資深幼師被裁。局方表示會積極考慮以上建議。

疫情持續逾2年，香港與內地至今仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學。朱指出，跨境生長時間以網課形式上課，學習成效大受影響。他促請教育局加強支援跨境生，建議增撥資源，與內地教育部門及相關單位協調，在內地設立學習中心，照顧跨境生的學習及身心需要。

鄧飛則表示，學界正面對縮班殺校危機，認為局方不應單以收生數字作為唯一殺校標準，須全盤考慮學校特色、增值數據表現等，給予適量支援。局方亦須引入可行方案，並建議凍結全港教席3年、降低中小學開班人數、全面推行小班教學、改善班師比例及師生比例、及研究每班減收1名叩門生等等。