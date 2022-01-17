搭巴士無戴好口罩　女大學生舌戰乘客：「你咪又係賤民」

新冠肺炎爆發至今已近兩年，港府「口罩令」至今未除，戴口罩出行已成港人的日常習慣，惟經常有人在公眾地方未戴好口罩，引發罵戰，令人側目。東網今日(17日)收到讀者爆料，一名年輕女子於行駛中巴士，疑因皮膚有病，未有將口罩完全遮蓋口鼻，遭車長要求出示醫生證明，惟女子拒絕合作。及後車長繼續行車，有同車乘客對該女子作出規勸不果，兩者爆發罵戰。

影片中可見該年輕女子氣燄囂張稱「嘩！你隻手好X污糟呀」、「咪抗(疫)到、戴口罩戴到入棺材囉」。與其口角的乘客則認為該女子講粗口有辱斯文，身為「大學生」卻連防疫基本要求都未能做到。兩人口角期間，仍可見到該女子的口罩未有完全遮蓋口鼻。

有乘客表示若未戴好口罩，車長「有權唔畀你上車」，「(車長)費事同你(該女)呢啲賤民喺度鬥，阻住成車人呀」。惟該女子聲稱車長並非「執法者」，故無權要求他出示證明，又稱自己「尊重警察」，若執法者要求，願意出示相關證明。她又指「畀咗錢有權搭車」。乘客則向車長表示「贊成車佢(年輕女子)去警察局」、「搭的士啦」。

二人罵戰不斷升級，對女子的「大學生」身份有不同見解，乘客認為該年輕女子「讀大學讀到佢咁嘅死人樣」。女大學生則不甘示弱，反指對方「都係賤民一個啫，都係畀政府踐踏緊人權咋」，又指「搵錢都多過你啦吓話」。乘客意有所指，稱「巴閉囉，做雞搵錢都好多㗎」。該年輕女子亦反唇相譏「你講嘢都真係幾無稽」，乘客則回應「費事同你呢啲人講呀」。短片最後未有交代該名女子去向。