政Whats噏：開會都要隔着屏幕 徐德義同議員見面這麼近那麼遠

議員不時都會約見官員，但開成咁樣就真係第一次見！話說議員張國鈞、梁熙同陳克勤今日(16日)會見食物及衞生局副局長徐德義，要求改善竹篙灣檢疫中心管理問題。但會面時兩組人分別望住眼前嘅電腦，距離這麼近那麼遠，究竟搞邊科呢？

從佢哋會面嘅照片所見，3個議員同徐德義嘅前面都各自擺放咗部電腦，明明會面嘅對方就喺眼前，點解仲要望電腦呢？睇真啲，原來電腦入面進行緊視像會議，見到其他議員林琳、郭玲麗同葛珮帆。

好地地搞到要隔住個屏幕，咪就係因為佢哋幾個都有份出席早前選委洪為民嘅生日派對，點知有賓客確診，佢哋都要自我隔離，連上星期嘅首次立法會會議都出席唔到啊！

講返會面內容，就正正係開正有份參加「洪門宴」議員嗰瓣喇，因為就係反映竹篙灣檢疫中心嘅問題，而部分議員就曾經短暫進入竹篙灣隔離。有份參與視像會議嘅葛珮帆就批評明明政府已經有兩年抗疫經驗，但檢疫中心指引仍然欠清晰、服務熱線無人聽、檢測安排混亂等，而檢疫人士嘅查詢或要求只有轉達，但無回應等。

而張國鈞更形容竹篙灣變成「糟糕灣」，認為管理問題唔單止係人手不足，更反映部門之間欠缺有效嘅統籌協作，促政府檢視統籌管理流程並作出適切調整，以梳理部門間的協作問題。