運輸業工會促堵塞的士保險漏洞　延長退保通知期至少3個月

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」早前叫停所有的士保單，保險業監管局其後根據《保險業條例》，接管其事務及資產，委託德勤作為經理託管，並撤銷決定。有議員聯同運輸業工會今日(17日)會見政府官員，要求局方協助及改善現存的士保險漏洞。

議員陸頌雄及汽車交通運輸業總工會今日下午會見財經事務及庫務局、保險業監管局及運輸及房屋局、運輸署官員，要求局方協助及改善現存的士保險漏洞。會面代表建議政府，改善的士保險退保規定，包括延長退保通知期至不少於3個月，以方便業界有足夠時間準備，並且建議政府，鼓勵保險公司設立以司機實名登記的投保優惠計劃，並為按司機自身需求來參與。

他們又要求全面檢視現時的士保險制度，促使保險公司向擁有良好駕駛紀錄、願意使用資訊科技來監察車輛運作情況的投保的士司機提供優惠。他們又希望保監局成立的士中央投保資料庫，記錄不同的士司機的投保和理賠記錄，方便他們更換保險公司時參考。

陸頌雄和工會代表認為，的士「斷保」事件雖暫告一段落，但的士業無論是車主或是司機，仍然心有餘悸，希望相關部門吸取這次經驗教訓，盡快採納建議，並且制訂更合理的投保方案或機制，從而保障的士業者生計。

市佔率超60%的泰加保險早前宣布拒絕承接的士保險新單，逾萬輛的士一度面臨無保險而不能行駛，或直接影響的士司機生計。