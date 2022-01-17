學生抗議港大移走國殤之柱　快閃放文宣鮮花即被移除

香港大學於上月22日拆下擺放校園多年的「國殤之柱」，有學生今日（17日）於校內發起「快閃」行動，並於百周年紀念校園之學術庭園對開，放下文宣及鮮花，抗議校方移走國殤之柱，惟數分鐘後即遭校方移除。

據悉，有學生通知傳媒今日傍晚6時許，將在港大有抗議行動，惟至7時許現場仍然平靜，期間現場放有一張講述國殤之柱來龍去脈的單張，被校方人士收走。現場有多名校方人員了解情況，其中一名姓尹女子指自己為校方傳媒聯絡人員，但對情況不甚了解。

至晚上7時30分，有人在百周年紀念校園之學術庭園對開，放下包括印有「OUR HKU」、「人民不會忘記」及「Freedom of speech」等字句文宣，亦有被毀爛的火龍果，現場地面遺下大灘火龍果汁。未幾，多名保安人員快步趕至，並指示清潔人員清理。

國殤之柱原址現疑被改作休憩空間，該位置目前已鋪上木地板，並放5個卵石形狀座位，及3個相似形狀的花槽，該範圍現時仍被圍封。

由丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiot)創作的與1989年6.4事件有關的國殤之柱，擺放在港大校園逾24年，港大校務委員會上月22日以日久老化及法律風險為由將它移除，23日凌晨國殤之柱已被「斬件」移走，目前被存放於元朗港大嘉道理中心。