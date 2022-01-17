G19促政府實行能者居之　改革資源分配機制　訂政策時間表

新一份財政預算案將於下月公布，不少政團和議員紛紛就預算案給予建議。立法會議員聯盟G19今午(17日)於多名政府官員舉行視像會議，提出30項建議，包括改革政府的「資源分配機制」，強調政策不論新舊都要有達標時間表，開支或開位亦要進行效益評估。

為了提升政府績效，實現能者居之的原則，G19建議改革政府的「資源分配機制」，強調不論新或舊的政策措施都要有達標時間表，開支或開位建議要進行效益評估，達致物有所值。而房委會、醫管局等運用大量公共資源的公營機構亦要加強監督。

在經濟方面，該聯盟認為應在第5波疫情結束後再每名市民派發5,000港元消費券，而物業交易印花稅則「貴加平減」，1億港元以上「超級豪宅」調高稅率，「上車盤」，即1,000萬港元以下的首置交易則下調。該聯盟又建議推行累進式子女免稅額以鼓勵生育，首名子女12萬元增至15萬港元、第二名20萬港元、第三名或以上每人25萬港元，新生子女免稅額也按比例增加，享用期1年延長至3年。

另外，該聯盟又建議擴大標準金額補地價適用範圍，加快處理重建、換地及改劃申請，研究將更多現有酒店及規劃作酒店用地，改作過渡性房屋或住宅用途，亦應加快落實10億港元「樓宇排水系統維修資助計劃」，擴大資助範圍，協助業主提升樓宇防疫能力。