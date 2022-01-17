政府撥款5.7億元救助旅遊業　料農曆新年前發放津貼

疫情冰封本港旅遊業近兩年，政府今日(17日)宣布，將透過「防疫抗疫基金」撥出約5.7億港元，向旅遊業提供第六輪支援，包括為旅遊業界及從業員提供一次過現金津貼，以及注資以延續「綠色生活本地遊鼓勵計劃」。旅遊事務署今日已透過電話短訊通知合資格人士有關發放現金津貼的安排，料津貼會於農曆新年前發放。

新一輪一次過現金津貼涉款約2.7億港元，包括僱用10名或以下職員的旅行代理商，將會獲得劃一5萬港元的津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與其職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員5,000港元津貼為計算基準；預計可惠及約1,580間旅行代理商。

至於旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，每人將會獲發一次過7,500港元津貼，預計可惠及約18,300名人士。每名以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機將會獲發放一次過3,350港元津貼，預計可惠及約3,400名司機。

此外，政府會注資3億港元延續「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，以繼續鼓勵業界在跨境旅遊尚未恢復期間，開發更多具特色的本地遊路線，為旅行代理商、導遊、領隊、旅遊服務巴士司機等從業員提供與旅遊相關的工作機會，同時協助提升景點及配套和從業員服務等多方面的水平，為旅客重臨作好準備。該計劃於2020年1月推出。計劃會按其接待的遊客人數，向旅行代理商提供每名參加者200港元的鼓勵金，每間旅行代理商可申請鼓勵金的遊客人數上限為1,000名，計劃原本只運作至3月底。