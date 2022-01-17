「綠在區區」去年每月回收量升4倍　環保署將再增10便利點

垃圾徵費最快下年起實施，愈來愈多市民參與回收。環保署表示，現時各個社區回收設施每月吸引數以10萬人次到訪，回收量亦急增，去年每月平均回量較前年上升超過4倍。環保署又指，將於今年上半年逐步增加10間「綠在區區」回收便利點，亦推出其電子積分計劃「綠綠賞」手機應用程式。

環境保護署今日(17日)指出，前年底重塑社區回收網絡「綠在區區」的品牌，擴闊了參與乾淨回收人士的群組，每月吸引數以10萬人次到訪，當中設立鄰近居民的「回收便利點」的回收量遠超上一代的社區回收中心，而去年每月平均回收量較前年上升超過4倍，而每星期約有15萬公斤回收物通過「綠綠賞」電子積分系統完成乾淨回收。

與此同時，署方的回收獎賞計劃「綠綠賞」亦已發出超過11萬張積分卡，更於本月6日推出手機應用程式，方便市民可揀選通過智能手機，登記成為電子積分計劃的會員，進一步推動全城參與乾淨回收。

根據各社區回收中心的社交專頁，現時持有實體卡的市民可在中心職員的協助下，將「綠綠賞」實體卡的積分轉移至手機應用程式，而實體卡將會在轉移積分後被收回。

另外，環保署在前年亦推出「智能回收系統先導計劃」，在3個社區回收中心設立智能回收設施，並於本月4日完成計劃並停止該智能回收設施的運作。環保署指，該計劃共收集約5.5萬公斤的回收物。署方透露正計劃將智能回收設施的測試，擴展到80至100個地點，並已於去年11月起陸續進行招標的工作。預計下一階段的先導計劃可於今年上半年起分階段展開。