珠海經港珠澳大橋入境者　明起暫停「回港易」「來港易」免檢

因應內地疫情最新情況，廣東省珠海市香洲區將被列入「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區」，政府今日(17日)公布，由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，自明日(18日)凌晨零時起，任何人士將不能透過「回港易」或「來港易」計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港而獲得豁免在港的強制檢疫安排。

上述安排於明日零時起生效，「回港易」及「來港易」計劃將暫時停止接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。即使在此前已通過「回港易」或「來港易」計劃取得從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約名額，亦將不能使用有關口岸進入香港而獲得豁免檢疫安排。政府會向已預約而今次受影響的人士發出手機短訊作出通知。

珠海當局公布，截至今晚9時，當地新增2宗確診，目前累計個案14宗及1宗無症狀感染病例。新增的2名患者均為女性，分別28歲及30歲，都是珠海首宗確診病例的密切接觸者，在隔離期間確診，她們分別居於香洲區南屏鎮廣生五街72號、南屏鎮河排村榕園2棟。