荃灣按摩院暗中營業斷正　女負責人被捕及1女子犯禁罰款

荃灣警區特別職務隊聯同新界南總區機動部隊，昨日（17日）下午約4時在區內突擊巡查多間按摩院，發現一間按摩院未有按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）關閉。

警員拘捕一名姓王(49歲)女子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。此外，按摩院內的另一名女子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向她發出定額罰款通知書。

行動中，警員檢獲多張床單、多個枕頭、一些毛巾及潤滑油等。該名被捕女子現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。