東方日報A1：食安懶把關　加料咖啡致癌

諺語道：「人如其食」，故識飲識食的港人亦特別識揀，惟消費者委員會昨公布驚人發現，「龍蝦丸無龍蝦，牛丸變雞肉丸」；連中產的象徵，咖啡亦含毒，分分鐘毒從口入！消委會指近八成在坊間有售的咖啡豆、即溶咖啡粉等產品，除害劑含量超出歐盟標準，有咖啡粉更驗出每公斤含有0.78毫克有害農藥福爾培，超標6.8倍，另亦有九成半咖啡樣本驗出在煎炸食物常出現的基因致癌物丙烯酰胺，食物環境衞生署轄下的食物安全中心或把關不力。消委會指除害劑會刺激眼部、咽喉、有些帶有毒性，加上另外亦含致癌物，呼籲消費者不要過量飲用咖啡，盡量維持一日飲一杯。

消委會去年5月至6月從超市、百貨公司等地方搜集了49款咖啡產品樣本，包括咖啡豆、咖啡膠囊、咖啡粉和即溶咖啡粉，測試樣本的重金屬、基因致癌物丙烯酰胺、除害劑等。結果發現有45款咖啡產品，驗出有在蔬果中常見的除害劑福爾培，當中有38款超出歐洲食品安全局訂下、每公斤0.10毫克最高殘餘限量，以「OPAL Coffee 蘇門答臘滴漏咖啡」含量最高，每公斤驗出有0.78毫克，超標6.8倍；即溶咖啡粉「AGF MAXIM - freeze dried coffee」則有鄰苯基苯酚，超標一倍。有多款咖啡產品亦被驗出含多種除害劑，咖啡膠囊「Illy INTENSO - bold roast」驗出每公斤含常見於堅果類植物的除害劑噠蟎酮，含量超出歐盟標準一倍，而福爾培含量亦超標2.2倍。

另外，除了兩款樣本是無含致癌物，其餘九成半咖啡樣本均驗出有基因致癌物丙烯酰胺，而即溶咖啡粉的丙烯酰胺含量是所有產品中最高，以韓國的「Taster's Choice （Nestle） Original Soluble Coffee」 最多，每公斤含790微克，然而全部樣本未超出歐盟標準；另外亦有兩成樣本驗出含鉛、一成樣本驗出錫等重金屬，但未有超標。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，除害劑福爾培對眼部和咽喉有刺激性、噠蟎酮有輕度至中度的毒性、鄰苯基苯酚則能引致膀胱腫瘤，譚警告混合使用除害劑或會產生「雞尾酒效應」加乘效果，建議業界的原材料供應商，最後才考慮使用除害劑等化學防治。她另指致癌物丙烯酰胺在烘焙過程中產生，認為消費者在同一咖啡豆下，選擇低溫處理的產品較好，又叫市民不要過量飲用。

有本地種植咖啡的農夫表示，種植咖啡不一定使用農藥，可以使用「有機」、「生態友善」方法種植，她指草蜢愛好咖啡果實，是本地種植咖啡的天敵，業界一般使用辣椒水驅趕，或是直接用人手捉走，但不使用農藥、化學肥料便可能會令收成減少，故一貫商業生產亦會使用。

「OPAL Coffee」與「Taster's Choice （Nestle）」的代理商表示現時香港、中國內地和世界衞生組織食品法典委員會（CODEX）均沒有為福爾培在咖啡豆或咖啡產品訂立最高殘餘上限，而其產品驗出的丙烯酰胺含量低於歐盟法規，認為其產品可供安全食用。「illy」生產商表示公司在測試原材料的咖啡豆中，沒有驗出該類的除害劑，估計是咖啡烘焙時產生。「AGF」代理商表示產品符合現行的香港法例及要求。

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