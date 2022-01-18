未能分辨寵物店女職員病毒來源　蕭傑恒指社區或存Delta傳播鏈

新冠肺炎疫情持續，一名23歲寵物店女售貨昨日(17日)證實確診，當局根據香港理工大學的全基因分析，其感染的是Delta AY.127病毒，與早前巴基斯坦來港患者的病毒基因有多處不同，相信雙方並無關連，故該女患者至今仍然病原未明。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在一個電台節目形容這宗個案的感染源頭是無頭公案。

蕭傑恒解釋稱，團隊分析該確診女售貨員，帶有Delta變種病毒，源頭不明。患者病毒基因，與去年12月中由巴基斯坦的輸入病例最相似，但仍有至少17個分別，可以否定有直接或間接傳播關係。而與國際基因數據庫比較，推斷寵物店女售貨員確診個案與歐洲病毒有關，但基因排序仍然有差別，未能分辨病毒來源，不排除本港已存在Delta變種病毒的隱形傳播鏈。

蕭傑恒續稱，另一個可能是患者經動物傳人，寵物店內的倉鼠、龍貓等動物屬鼠科類動物，可被新冠病毒感染，外國也有少數動物傳人的案例，但他認為個案屬人傳人的機會較大。而該女售貨員出現病徵後，有在社區活動，故要留意未來兩日有否出現社區擴散，不過他認爲毋須用太擔心Delta及Omicron變種病毒同時在社區傳播，他引述世衞表示，Delta很大機會屬基因排序污染下出現的個案，而非真正感染。

另一方面，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在另一個電台節目指出，確診的寵物店女售貨員被寵物傳染的機會甚低，懷疑傳播途徑是源於被走漏的輸入個案感染。他又表示目前最重要是能盡快找出所有確診者的密切接觸者；如果未來幾日都沒有相關確診個案，估計傳播鏈很快會被截斷，令第5波疫情能在農曆新年前後平伏。

至於降低疫苗接種年齡方面，孔繁毅表示將由內地與德國藥廠合作的復必泰疫苗其接種年齡下調到到5歲，接種劑量是成人的3分1，是國際慣常做法，只要政府能安排專業的藥劑師及護士負責為兒童接種，安全問題不用擔心。