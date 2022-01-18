林鄭聲稱向公眾交代　國泰或官員出席「洪門宴」不會不了了之

新冠肺炎疫情續燒之際，高官名流雲集的「洪門宴」事件惹來社會嘩然，多名涉事官員及議員遭狠批要求辭職下台問責。其中有份出席宴會的4名官員，昨晚(17日)已完成檢疫離開竹篙灣，行政長官林鄭月娥今早(18日)表示，完成檢疫的民政事務局長徐英偉和入境處長區嘉宏等官員，仍要以自己假期進行多7天自我監察，最快下周一(24日)後才可恢復工作，而其他不用檢疫的出席官員亦需要自行休假在家隔離，只可外出做檢測，直至在周六(22日)完成最後一次檢測，並有無染疫結果才可恢復工作。

林鄭又指，政府昨天已就2名涉及違反《預防及控制疾病規例》的時任國泰機艙服務員作出檢控，他們本身應該受到衞生主任要求而接受醫學監察，但就違反有關要求，至於國泰安排機組人員「客機去貨機返」有否符合政府要求，當局正在調查，並會要審慎處理，會適時向公眾交代。她保證無論國泰公司安排或特區官員官員出席宴會，都不會不了了之，因為社會需要知道事實，她亦需要對一間企業和官員同事公道，了解事件和向公眾交代。