政Whats噏：毛孟靜首次獄中過牛一　曾被指兩鬢蒼白瘦3公斤

因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》而被控串謀顛覆國家政權罪嘅前議員毛孟靜還押將近1年，今日就係佢首次喺獄中度過65歲生日。社民連秘書長吳文遠喺入獄前早就預備好祝壽影片，佢喺片中就話如果大家睇到段片時，佢同毛應該仲喺監獄中，仲話好掛住對方嘅熱吻同擁抱添啊，希望兩人可以快啲再見面。

包括毛孟靜在內嘅50多名民主派人士涉參與民主派初選，去年1月被捕及後獲准保釋，至2月底47人到警署報到時正式被落案起訴並即時還押。毛起初申請保釋被拒，及後再提出申請，但《港區國安法》指定法官認為佢喺保釋期間會危害國家安全，故拒絕毛嘅申請。

前議員邵家臻上年就曾探過毛，話毛當時還押差唔多1個月，兩鬢蒼白咗不少。及後邵再次探望對方時，就話毛還押初期瘦咗3公斤添啊！

至於吳文遠，就因前年10.1及10.20非法集結案，被判囚14個月零14日。佢入獄前就拍攝咗唔少影片祝賀政界朋友生日，佢喺片中話過去呢兩年基本上所認識嘅朋友，大部分都喺監獄中，大嘆好唏噓。而佢拍呢段影片，都係為咗表達心意，同時提醒大家如果得閒，寫封信或寫張生日卡寄畀監獄中嘅毛。又笑指寫英文都得，等毛幫你改文法再回覆你。