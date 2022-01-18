工業化學物雙酚S雙酚A增乳癌風險　浸大促更換其他替代品

雙酚S是一種廣泛使用於紙品及塑容器的工業化學物，而近日一項由香港浸會大學作出的研究發現，在小鼠模型中不同劑量的雙酚S(BPS)，與乳腺腫瘤增生和惡化有關。團隊認為，在工業生產中雙酚A被較少研究的化學物質雙酚S所取代，但仍有必要作進一步研究，了解這種化學物對人體健康的潛在影響。長遠而言，業界或需尋找較為安全的雙酚A和雙酚S替代品。

浸大化學系講座教授，環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦教授指出，過往雙酚A被廣泛應用於生產嬰兒水樽，食物及飲料容器，以及列印收據的感熱紙等種類緊多的產品，但至有研究指出雙酚A暴露與人體內分泌系統失調、代謝疾病，及乳癌風險增加有關，科學家便另覓其他雙酚A的替代品，包括雙酚S。

雖然有報告提及雙酚S對人體健康有影響，但其對乳癌的腫瘤生長，和相關代謝失調的影響所知甚少，因此團隊針對此議題進行實驗。把人的乳腺癌細胞移植至三組小鼠後，第一組(BPS-10組別)小鼠每天被注入每公斤體重10微克，較低劑量的雙酚S；第二組(BPS-100組別)小鼠每天被注入每公斤體重100微克，較高劑量的雙酚S；餘下屬於對照組的小鼠則被注入橄欖油。

8星期後，被注入較低劑量雙酚S小鼠的腫瘤平均體積和重量，分別多對照組13倍和11倍，而較高劑量組別小鼠腫瘤的平均體積和重量更多對照組4倍和4.5倍。結果反映，雙酚S與乳腺腫瘤的增生和惡化密切相關。另外，兩組小鼠體內與腫瘤增生和惡化有關的細胞排列和分布亦出現了變化，顯示低劑量雙酚s加快腫瘤生長，而高劑量雙酚S或最終令腫瘤惡化。