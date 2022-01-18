刀割貓尾扔埋牆　電工認2項虐待動物罪判囚兩周

1名男電工於女友不在家時，虐待由其女友負責照顧的2隻短毛家貓，當中1隻家貓更遭他用刀割傷尾巴及留下1厘米傷口，他在被捕後聲稱因為家貓在他砌模型時跳上桌子，故用刀割貓尾，及將另1隻家貓扔向牆壁。該名男電工早前承認2項殘酷對待動物罪，今早(18日)於屯門法院被判監禁2周。

報稱電器技工的29歲被告徐俊賢，被控於2021年7月30日，在屯門青山公路順風圍一村屋內殘酷地惡待兩隻短毛家貓，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種行為，而導致該兩隻短毛家貓受到任何不必要的痛苦。

案情指，被告與其女友同居於案發單位，女友於前年4月受朋友所託，帶了1隻橙白色雌性家貓和1隻雄性黑白色家貓回家照顧。案發當日早上，被告女友到天水圍探望母親，當她同日晚上回到家中時，發現雌貓尾部有遭利物割傷的痕迹，其尿液亦有血漬。被告女友其後尋找團體「寵愛家」照顧及檢查2貓，並向愛護動物協會揭發事件。警方介入調查後，被告於警誡下招認虐貓。獸醫檢驗後指，雌貓尾部右側發現1厘米傷口，雄貓則沒有發現明顯傷勢，但有上呼吸道感染情況。

法庭早前為被告索取背景及心理報告，辯方今日求情指，報告顯示被告沒有暴力傾向，他犯案出於一時衝動及未能控制脾氣。裁判官遂判處被告即時監禁2周。

案件編號：TMCC 3/2022