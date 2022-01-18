海景絲麗酒店交叉染疫　業界相信是個別事件

位於油麻地的香港海景絲麗酒店出現4樓及12樓各有相鄰房間的檢疫人士感染。

位於油麻地的香港海景絲麗酒店出現4樓及12樓各有相鄰房間的檢疫人士感染，政府專家昨(17日)巡視後發現酒店房間的空氣換氣率不足等為交叉感染原因。同為檢疫酒店的奧斯酒店，其營運總監崔定邦今(18日)在電台節目表示，相信出現交叉傳播是個別事件，政府對檢疫酒店有嚴謹指引，例如來自不同風險地區的旅客會被編配到不同樓層，又規定高風險樓層要放置更多空氣清新機。

崔定邦續指，檢疫人士只有在檢測及送餐時可以打開房門，業界現時亦會參考政府專家提議，按檢疫人士入住時間，安排樓層進行隔離檢疫，即例如最新抵港者會避免安排入住一些即將完成檢疫、快將離開酒店人士的樓層，避免病毒在開門、關門間，由新入住人士傳染到完成檢疫者再傳播社區。

一名由巴基斯坦抵港的43歲女子，曾在香港海景絲麗酒店酒店12樓1206房檢疫，回居所後第5日才確診，政府其後發現住在同一樓層，1205房的2名男子早前亦確診。政府專家顧問袁國勇昨巡視香港海景絲麗酒店後表示，了解確診者曾相繼開門取食物，而部分環境樣本，例如空氣清新機，以及洗手間空氣出口、洗手水掣等亦有驗出病毒，相信個案因酒店換氣率不足而經空氣傳染。