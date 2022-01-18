海關農曆新年前嚴打冒牌貨　檢逾千萬元貨拘3人

海關於本月7日至14日，一連八日展開執法行動，打擊農曆新年前供應本地及跨境轉運冒牌貨物活動，檢獲約2.7萬件冒牌貨物，估計市值逾1000萬港元，拘捕2男1女。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級督察梁文聰指，海關透過情報分析，鎖定多間分別位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，並進行突擊搜查，共檢獲約2.6萬件冒牌貨物，估計市值940萬港元。海關調查發現部分貨物會於本港派遞，其餘貨物會出口運至其他海外國家。

於1月12日，海關於葵涌檢獲一個載有10對懷疑冒牌波鞋及兩個懷疑冒牌手袋的包裹，關員隨即於荔枝角一工廈單位執行監控派遞行動，成功搗破一個懷疑冒牌衣物波鞋儲存倉庫及加工中心，並檢獲約470件懷疑冒牌物品及一批包裝工具。海關拘捕一名31歲收貨女子。初步調查顯示，該名被捕女子經營網店，透過在網上開設專業帳戶，向市民促銷。其後，她會訂購冒牌貨物，並運送至不同物流公司進行集運，最後送抵至荔枝角的儲存倉庫及加工中心。有人為貨物進行加工後，透過本地速遞，將貨物送至客戶。

據悉，網店經營約1至2個月，貨物售價約800至2000港元，其中最貴的貨物為波鞋，與正貨價錢相若。而手袋及手錶的做工甚差，低於正貨價錢的一成。

至1月14日，海關於葵涌一間物流公司內檢獲一個載有懷疑5個冒牌手袋的包裹，隨即採取執行監控派遞行動，將包裹送往深水埗一個地址，搗破一個售賣冒牌物品的流動攤檔，檢獲89件冒牌貨，估計市值約4萬港元。海關即場拘捕一名涉嫌輸入及售賣冒牌貨的34歲男子。

另外，海關於1月10日透過風險評估，於深圳灣管制站截查一輛入境貨車，並於車內檢獲約500對冒牌波鞋，估計市值20萬港元，並拘捕一名60歲男司機。全部案件仍在調查中，全部被捕人士獲准保釋候查。

海關強調，農曆新年臨近，海關會繼續加強巡查及進行執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌貨活動。消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如有懷疑，應向有關商標持有人或其代理查詢，而商戶在採購貨物時更應小心。售賣無牌物品屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款50萬港元及監禁5年。