健身教練貼文暗示殺警　違高院禁制令判緩刑　官斥律政司拖案2年

1名健身教練在2019年11月，先後在Facebook發貼文，暗示想殺死涉及西灣河開槍事件的警員，又說希望「黑警」去死，涉嫌違反高等法院在2019年所頒發的臨時禁制令，被控以藐視法庭，案件今(18日)在高院提訊。涉案健身教練承認責任，被判入獄21日，緩刑12個月，成為首宗違反有關臨時禁制令的判刑案件。法官高浩文形容案情嚴重，又狠批律政司拖延2年才提控，令法庭未能及時處理，對此感到失望。

本案答辯人是宋浩德，現年35歲，任職健身教練。案情指，2019年11月11日，答辯人在其Facebook帳戶發布貼文，貼上當日早上在西灣河開槍的警員的相片，並寫上「殺咗呢條冚家鏟」。翌日，他再在頁面寫「希望今晚會見到有黑警死」、「一定要見到有黑警死」。這2則貼文引來不少轉載及回應。同月14日，答辯人被警方拘捕，他獲釋後便刪除貼文，並發公開信道歉。他在警誡會面中，承認因對警方感憤怒而發貼文，又稱無留意到高院的臨時禁制令。

律政司代表指出，答辯人有瀏覽不同新聞平台的習慣，不相信他不知道臨時禁制令。答辯人的專頁有超過1,000名朋友，貼文容易傳播開去，造成漣漪效應，加上答辯人親自寫貼文，有特定目標針對開槍警員，認為判刑需具阻嚇性。律政司又解釋，由於警方需時調查，而律政司又要給予法律意見，決定是否起訴他，故延至今日才能正式處理。

法官判刑時提到，早在2020年2月，警方已決定不循刑事渠道檢控答辯人，惟事隔超過19個月，至去年10月，律政司才展開民事起訴他藐視法庭的程序，向法院申請許可獲批，延至今日答辯人才被帶上法庭。法官直言，不明白律政司為何要拖延如此長時間，又指法庭依賴律政司來執行命令，法庭期望律政司如果決定檢控，會盡早起訴，否則檢控的價值便大大減少。就着案情方面，法官認為，發表煽動暴力言論的性質比「起底」更嚴重，即時監禁是合適刑罰，但考慮到他承認責任，且案發距今逾2年，故判處緩刑，並下令他支付18萬港元訟費。

高院在2019年頒發臨時禁制令，禁制任何人在互聯網平台或媒介，傳播、發布或重新發布任何目的在於促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，意圖或相當可能會造成非法人身傷害、財產的非法損害，或故意協助、教唆他人從事或參與上述任何行為。

案件編號：HCMP 1542/2021