涉邀15歲女童到家獻初夜　男教師辯稱想分手　奈何軟弱難斷情絲

已婚中文男教師被指於前年與所教的15歲女學生發展曖昧關係，7度成功邀得女生到其家短敍，男教師期間涉嫌擁抱、撫摸及吻女生，又疑向女生指「十分想要她的初夜」，並涉與女生發生性行為。男教師否認非禮等罪，案件昨(17日)於區院被裁定表證成立，教師今日(18日)續出庭自辯，指女生首次到他家見面，他實欲提「分手」，因其妻得悉他與X之間的關係，故想與X「講清楚唔應該咁」，後卻因「我失敗，我軟弱」，而未能徹底與X了斷。

34歲被告L.H.M.，否認6項非禮及1項非法性交罪，控罪指他於2020年6月至10月間，6度在其單位非禮X，及與X非法性交。X當時只有15歲，曾任學生會副會長，被告則曾任X的班主任及中文老師，亦是學生會的導師。

被告自辯表示，於案發前數月與X關係變得曖昧，而X曾告知他已16歲。因兩人的關係超越了師生關係，他遂曾向X表示不要對外透露兩人的關係。但他否認曾與X發生性行為，亦以與妻子之間的訊息及妻子計步器等資料，來證明部分控罪的日子，他與妻子在一起，X沒可能到他家。至兩人關係被揭發後，X曾透過Instagram聯絡他，惟X及後在Instagram發布貼文稱「你呢啲連狗都不如嘅男人，唔死都無用」。他見狀感驚慌，並截圖向友人出示，稱不解兩人本恩愛，X卻會寫出這些字句。

控方卻指，X並沒有向他表示已16歲，更質疑被告有渠道可查閱X年齡，而他與X成為情侶，理應對此更為小心。被告卻解釋指與X關係密切，沒懷疑X的說話，又指「如果我咁理性，就唔會發生啲咁不道德嘅嘢」。被告又承認與X的關係對其婚姻有影響，他表示於2020年6月20日，X到他家見面，實欲與X說清楚二人的關係不應這樣，並指因其妻已得悉二人關係，故想了結事件。惟他失敗及軟弱而不成事，且與X經常在校見面，又曾「見過佢(X)鎅手」，有感X渴望他的關懷，故兩人關係仍持續，後亦因想見面，X再兩度上他家，但他強調沒有與X發生過性行為。

案件編號：DCCC 406/2021