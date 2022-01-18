政府撥逾1億補貼興趣班導師等人士　料最快1月底發放

撥款約35.7億港元的第5輪「防疫抗疫基金」上周出爐，包括支援受收緊防疫措施影響的人士，如興趣班導師、幼兒中心、藝術團體等。政府今(18日)表示，津助機構下辦藝術、舞蹈、手工、體育等興趣班導師，在計劃下可獲一次性5,000港元補助；而幼兒中心則以幼兒人數釐訂，每名可獲至少1,000港元補助；而藝術團體與個人表演者，則可分別獲一次性4萬港元與5,000港元。上述計劃總額為1.01億港元，料最快可於1月底前開始發放。

社會福利署表示，因為疫情導致服務暫停，受聘、曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等每名合資格興趣班導師，將提供一次過5,000元的補助金，約6000人受惠，總資助額為3000萬港元。計劃於本周四(20日)開始接受申請，至3月31日截止。社署指若有關興趣班導師已向教育局或康樂及文化事務署遞交過申請，則毋須重複向社署申請。

社署又同時指，將向全港約555間幼兒中心發放資助，金額按本月3日幼兒中心的服務人數計算，提供全日服務者，每名幼兒可獲發放2,000港元，半日服務者每人可獲1,000港元，月費低於資助額則以較低額為準，總資助額料為3250萬港元。於本月25日截止申請，料2月下旬起發放。

另外，民政事務局指將會向超過100個表演藝術團體，包括主要演藝團體、受香港藝術發展局資助的藝團等發放每團一次性4萬港元資助，而合資格的個人藝術從業者及自由職業者，將發放每人一次性5,000港元，預計受惠人數達6,000人。另又撥款400萬港元，向每間合資格的演出行業公司提供5萬港元的一次性資助，預計能惠及80間公司。局方預計資助可於1月底前分批發放。