霍家爭產案押後至周四再訊　原告希望尋求訴訟外解決方法

已故副主席霍英東家族第二代成員霍震宇偕兩名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部分權益之案件今（18日）於高院續審，原定將由霍震宇出庭作供。不過甫一開庭時，霍麗娜的代表律師表示聽了法官早前在庭上的感言後，現希望可先押後兩天以尋求訴訟外的解決方案。最終訴訟各方均同意霍麗娜一方的提議，把案件押後至周四（20日）再訊。法官陸啟康亦重申，繼續審訊只會傷害霍家的形象及聲譽，並希望各方以維持家庭和諧為目標尋求解決方法。

原定將出庭作供的霍震宇於較早時間已到達高院作準備，惟因案件需押後，霍震宇遂離開法院。當被問及會否與家人達成和解時，震宇只表示「多謝關心」及「No Comment（不予置評）」。

代表霍麗娜的資深大律師余若海於開庭時即向法官表示，過去兩天審訊聽到法官的感言後，現希望可尋求解決方案，而不需等待案件判決，但因案件涉及與訟多方及多個事項，故要求押後案件兩天至本周四再訊。與訟各方均表示支持押後申請，惟代表霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，過往各方一直嘗試尋求和平解決方案，但關注到案件審訊時間緊湊，建議先押後半小時，就押後申請作初步商討。

案件經押後半小時後，訴訟各方均認同須押後兩天作商討。法官重申，繼續審訊只會傷害霍家形象及聲譽，冀各方以維持家庭和諧為目標，但明白並非容易，亦不會低估當中的困難。法官又指若各方最終未能達成和解，將繼續處理證供部分。法官又指希望不會再發生2012年的事件（即和解後又需重啟案件）。

案件編號：HCA 92,274,275/2016