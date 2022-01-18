涉性侵繼女　六旬建築工強姦等6罪成重囚14年

六旬建築工被指在4年內多次性侵犯2名未滿16歲的繼女，更以「如果你唔同意就唔可以喺度住」要挾其中1名繼女。該建築工早前被裁定涉及其中1名繼女的強姦及企圖強姦等5罪罪成，另承認1項非禮罪，今日(18日)就該6項控罪被重判監禁14年。高院法官邱智立斥責被告無履行作為繼父的責任，並違反誠信，把繼女作為自己發洩性慾工具，對她留下難以磨滅的烙印。

現年67歲、代號「WYT」的被告，原被控1項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及事主X，餘下1項非禮罪則涉及X的胞妹Y。但陪審團最終只裁定針對事主X的1項強姦、1項企圖強姦、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及1項作為強姦罪交替控罪的非禮罪名成立，被告另外再承認一項針對X的非禮罪。

法官引述X的報告指，她因本案患有創傷後遺症，嘗試逃避回憶性侵事件，且有社交自卑感。X亦因需出庭作供，壓力令她於上庭前一天癲癇症發作，且因怕被告報復而缺乏安全感，曾有自殺念頭，但經輔導後已得紓緩。報告指X的社交成長均會受影響，建議她接受心理治療；被告的報告則指他至今仍然否認犯案，並採取自我保護態度，且否認對年輕女性有特別興趣。專家指，因被告的態度影響了判斷，但仍認為被告重犯機會低。

法官指，本案罪行令人憎惡，X作為被告的繼女，增加了案件嚴重性。法官指被告作為繼父，其基本責任應盡力為X提供安全環境，使她可健康快樂地成長，他不但沒有履行責任，更濫用X對他的信任，在她年僅11歲時便性侵她。法官指X自小因父母離異，再加上遭被告性侵，令她再無機會享有快樂童年。法官直指被告應感到自責及慚愧，但他不認罪至今亦毫無半點悔意。法官考慮到所有控罪後，認為整體判處監禁14年較合適，故最終就6項控罪判處被告監禁14年。

案件編號：HCCC 309/2020