今增7輸入包括2機組人員及1船員 另有1宗本地相關個案

新冠肺炎疫情未平，變種病毒在港肆虐，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(18日)新增18宗確診，涉及10男8女，年齡介乎1至67歲，當中15宗帶有N501Y及T478K變種病毒，即懷疑感染Omicron。至今本港個案累計13,066宗。另有約10多宗初步個案。

今日個案中有7宗屬輸入病例，包括2名機組人員及1名船員；10宗與輸入病例相關；餘下1宗為本地相關個案，患者為1名67歲女子(個案編號：13059)，居於嘉隆苑嘉昇閣，早前曾到訪過出現確診個案的銅鑼灣寵物店Little Boss。

從巴基斯坦抵港、完成疫監後的43歲女主婦確診，並疑傳染9名親友(包括5位同住於深水埗大坑東邨東滿樓的家人，及4名居於深水埗元州街寶華閣的友人)。港府今早表示海景絲麗酒店群組，上述確診女患者似乎在酒店內受感染，傳播力很強，其親友今日(18日)確診，當中同住家人包括沒有工作的丈夫、1名女兒及3名兒子。

張竹君續指，中心正調查他們的詳細活動，其丈夫常於早上在深水埗南昌街逛街、抽煙，多數在家食飯。至於他們的孩子，1人在九龍城的creative media上學，另外2人在美孚的地利亞修女紀念學校上二年班及三年班，兩名學生的最後上學日期是上周五(14日)。該校今日另增1宗初確個案，曾於上述確診患者在同一班考試，他們並不熟悉，不算是密切接觸者，中心懷疑班房內有傳播，因此該學校3M班同學須檢疫。學校今日(18日)會進行清潔消毒，並暫停面授課堂及校內活動兩星期。

確診巴基斯坦籍婦人居於寶華閣的友人亦相繼確診，分別為29歲男子(個案編號：13068)，為該家庭的父親，無病徵，於深水埗區擔任外賣食品速遞員，最後上班日期為1月初，他曾去灣仔入境處、稅務大樓1樓等，並於1月10日到海景絲麗酒店接回完成檢疫的女兒。

他31歲的妻子(個案編號: 13065)同樣中招，沒有病徵，已打2針由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，主要去附近露天街市買餸。兩人的9歲兒子(個案編號：13063)亦確診，同樣無病徵，就讀李鄭屋官立小學3年班，最後上學日期為上周四(13日)；除上學外，其他日子通常留在家中；其1歲的妹妹(個案編號:13066)則於前日(16日)出現病徵。