銅鑼灣軒小有確診個案 小一統一派位中心改至灣仔軒小

小一入學統一派位選校手續將在本周六(22日)及下周日(23日)開展，家長可為將在今年9月入學的孩子辦理相關手續。教育局今（18日）表示，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）出現新冠肺炎確診個案，而該校屬灣仔區（12學校網）位於軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的統一派位中心，現更改至軒尼詩道官立小學，其餘統一派位中心不受影響。

局方指，原為12校網統一派位中心的銅鑼灣東院道3號軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）出現確診個案，該校網派位中心現改至灣仔譚臣道169號軒尼詩道官立小學。

獲教育局書面通知前往軒尼詩官小（銅鑼灣）辦理選校手續的家長，請留意上述更改統一派位中心地點的安排。家長請填妥隨通知書夾附的「選擇學校表格」，並保留「家長存根」，然後將「選擇學校表格」的「教育局存根」及「代辦選校手續」授權書（如適用）放進設置於軒小統一派位中心的收集箱內。

教育局亦會致電相關家長，告知他們上述安排。家長如有任何查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。