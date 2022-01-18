倉鼠染新冠須人道毀滅　漁護辯指天然環境下中招屬全球首例

新冠變種病毒疫情無分物種，均有機會感染！本港今日(18日)有曾到訪銅鑼灣寵物店Little Boss的顧客確診，該店有約150人須強制檢疫，至於暫存在店內及該店位於大埔太平工業中心的倉庫，共約2,000隻倉鼠或細小動物將須人道毀滅。漁農自然護理署署長梁肇輝於疫情記者會上表示，帶病毒的倉鼠若出現傳人雖較罕見，但仍有可能發生，加上由於去年找到的樣本無染疫，惟今次環境及動物樣本出現有確診，故認為人道毀滅較安全以切斷傳播。

而漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗則引述文獻指，若倉鼠在實驗室內證實可染疫，新冠病毒將在鼠群中擴散，由於在天然環境下染疫是從未發生過，且該寵物店的倉鼠從荷蘭空運進口，但當地卻沒有發生倉鼠染疫情況，故本港個案將屬全球首例。他續稱，倉鼠互相感染後其排泄物會帶有病毒，難以確保不會傳人，如不盡快處理此批倉鼠，漁護署職員照顧牠們亦有風險。

梁肇輝表示，署方昨日(17日)接獲通知，該店內有大量細小動物，當日已到場跟進，並檢走125個樣本作化驗，包括78隻倉鼠龍貓及兔仔，而全部驗出病毒的樣本均來自倉鼠，由於此寵物店有大埔倉庫，漁護署亦已採走155個樣本，暫時未有正式結果，但有環境樣本出現確診反應，將會採取預防措施並再為寵物店做測試，所有動物將需要作人道處理。而目前全港所有賣倉鼠店需要停業，倉鼠以外細小動物亦需要測試，直到測試結果滿意才可營業。

梁又指，會即時停止所有細小哺乳類動物的進口，並會檢視進口的安排，又呼籲市民在去年12月22日後購買的寵物需交予漁護署處理，或交到新界南中心接管。