數學老師淫女生罪成　還押至3月判刑

已婚中學數學教師被指8年前染指所教的14歲女學生，乘妻兒不在家時約女生到家中溫習，期間涉嫌捉着女生的手，放在其陽具上「教導」手淫，又摸女生胸部且指插女生。涉案男教師否認非禮等共2罪受審，法官練錦鴻今天（18日）在區域法院裁定全部罪名成立，被告需還押至3月18日判刑，期間會索取被告的背景報告及受害人影響報告。

育有3名子女的37歲被告C.C.H.，被控一項向16歲以下兒童作出猥褻行為、及一項非禮罪。控罪指他於2013年11月29日，在其荃灣居所向當時14歲的X作出猥褻行為；及於2015年3月某日，在荃灣另一處居所非禮當時15歲的X。

案情指，被告曾任X的數學老師及班主任，兩人相熟。首項控罪發生時，X就讀中二，被告邀請X到其寓所溫習，稍後便帶X入睡房，被告撲在X身上，伸手入其衣服內摸其胸脯，又揭開X的校裙及拉開其內褲，用手指2次插入X的陰道。在第2項控罪發生時，X已升讀中四，兩人關係如前。被告駕車接X去運動場練習，期間被告表示要回家中取物，就帶X到其寓所，然後將X壓在客廳沙發，用腳夾著X並吻其嘴和臉，再帶X入睡房撫摸其乳房及指插陰部。

法官指出X善於表達，她的證供清楚堅定、充滿細節，將一些成年人也會感到尷尬的部份也詳細講出，接納她是誠實的證人。法官認為X與被告的感情和關係複雜，X一方面不能接受被告的行為，另一方面卻對被告有愛慕之意，所以每次事件發生後，X雖然會迴避、厭惡被告，但旋即又會原諒被告。X畢業時寫感謝信給被告、但又假扮父親譴責被告、同時有企圖與被告親自對話等，行為看似令人費解，但若代入兩人複雜的感情關係就可解釋得到。

法庭雖不能排除X同意、促成、甚至有意引誘被告作上述行為，但法庭亦懷疑X當時其實不清楚自己的意願。事發時被告與X的年紀、地位、見識及權力都不對等，無論X的實際意願是什麼，法律上16歲以下的兒童沒有能力同意別人施加與性行為有關的猥褻行為。

法官續指，被告作為老師，無論所受的引誘多大，都應該有基本的自制能力，不應濫用其地位及學生的信任。被告違反誠信、違反教師專業操守，一般要判監禁式刑罰，雖然等待相關報告需時2個月，不過法官仍拒絕辯方保釋候判的申請。

案件編號：DCCC 306/2021