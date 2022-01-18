失業率回落至3.9% 連跌10個月 仍有逾14.3萬人無工開

新冠肺炎疫情稍有緩和，最新失業率回落至3.9%。政府統計處今日(18日)公布，去年10月至12月失業率為3.9%，較對上9月至11月的4.1%再度下跌，已連續10個月錄得下跌。失業人數亦由上次15.8萬人，下跌至最新14.3萬人，減少約14,700人。同期的就業不足人數亦由7萬人下跌至6.7萬人，減少約3,200人。

與去年9月至11月比較，在10月至12月期間，差不多所有主要經濟行業不經季節性調整的失業率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅，而就業不足率方面，下跌主要見於運輸業，以及教育業。

勞工及福利局局長羅致光展望，因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力，而在「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能提供一些紓緩作用，強調勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復甦的步伐。

至於最新因失業領取綜援的個案仍較2020年1月，即疫情爆發初期劇增46.9%。社會福利署公布最新領取綜合社會保障援助(綜援)的個案數字，去年12月領取綜援的個案逾21.7萬宗，較11月下跌750宗，按月跌幅為0.3%，受助總人數約30.6萬。

社署指去年12月因失業而領取綜援的個案有1.85萬宗，按月下跌0.9%，數字較去年1月，即冠疫情爆發初期的1.25萬宗劇增46.9%。而去年10月至12月的失業類別個案的平均每月申請數字為469宗，數字較9月至11月下跌7.7%。

另外，低收入類別個案按月跌幅為1.1%，有2,217宗；單親類別個案下跌0.7%，有23,785宗；年老類別個案下跌0.3%，有12.4萬宗；健康欠佳類別個案上升0.1%，有2.7萬宗。永久性殘疾類別個案保持平穩，有1.75萬宗。

工聯會權益委員會主任丘燿誠稱，晚市禁堂食及「停業令」等措施橫跨農曆新年傳統消費旺季，業界損失慘重，工友的生計亦受影響，批評政府未能吸取及總結多輪防疫抗疫基金的經驗，拒絕直接支援受影響工友，對此十分失望。

丘亦批評，抗疫基金5.0不少的支援措施仍以支援企業為主，員工並未能直接受惠，感覺政府眼裏只有企業，卻對工友的水深火熱視若無睹，而變種病毒omicron正肆虐香港，現時疫情的發展仍是未知之數，晚市禁堂食及「停工令」延長14天是一個不好的預兆，難保「14天後又再14天」，表列處所復業無期，不得不以扣薪、裁員、放無薪假等措施降低成本，一眾基層百姓又再首當其衝。