6類處所籲政府精準抗疫　冀「疫苗氣泡」換取早日復業

因應疫情嚴峻，政府推出第5輪「防疫抗疫基金」，並再延長社交距離措施14天，至農曆年初三。6類停業處所業界發聯合聲明，促請當局「精準抗疫」，避免「一刀切」的停業處理手法，並建議重新檢視簡稱為599F章的防疫規例，制定長遠防疫機制。多個業界更表明願意即時推行「疫苗氣泡」以換取早日復業復工，亦要求政府按處所情況，直接補貼員工薪金及租金補貼。

議員邵家輝聯同受停業影響的美容、按摩、浴室、麻雀天九耍樂、聯誼會所及家庭娛樂中心等6類處所的業界代表，今日(18日)召開記者會表達訴求及建議。邵指停業的住處所近期都無爆發感染群組，加上政府將實施「疫苗氣泡」，對客人和店員的保護會提升，希望日後再有疫情時，抗疫措施不再「一刀切」。

美容業界代表對再被停業感到十分無奈、失望及沮喪，指業界自2020年至今一直「零」爆發，但每次都因「一刀切」而被犧牲。

教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君表示，在過去兩年，業界已採取多項防疫措施，包括採用預約式和一對一服務，又說對業界並無群組爆發都需要停業，感到無奈。她續稱，業內不少從業員是自僱人士，當處所被停業就失去收入來源，但卻沒有政府補助。

香港家庭娛樂中心商會總幹事鄧國倫形容政府提供的補助是杯水車薪，認為當局並無因應行業經營情況及按經營處所的面積大小來衡量補助金額。他建議定出客觀條件，決定行業的停業及復業時間。