工廈維修招標遭刑恐　警方與競委會調查包括物管高層等4人落網

警方較早前接獲情報，得悉一幢位於屯門的工業大廈正為大廈維修進行招標，過程中接二連三發生多宗刑事案件，包括襲擊、刑事恐嚇、刑事毀壞等。警方經調查後，今日(18日)拘捕4名涉案男子，檢取手機及文件證物。

有組織罪案及三合會調查科署理總督察何嘉麟表示，初步調查顯示，多宗刑事案件疑與大廈維修工程有關，由於有機會涉及反競爭行為，警方與競爭事務委員會針對案件作出深入調查。上月下旬，大廈業主立案法團投票選擇承建商時，法團及負責為大廈維修進行評估的顧問公司，分別收到刑事恐嚇信，信件內容主要針對其中一間有份投標的承建商，並針對有份投票的法團委員，企圖以脅迫方式干預投票結果。

其後，顧問公司製作顧問報告期間收到匿名電話，對方要求公司更改顧問分析報告，公司最終沒有就範。惟數日後有人變本加厲，向公司辦公室淋紅油刑毀。

警方經深入調查及情報分析後，今日聯同聯同競爭事務委員會，採取代號「炫影」聯合行動，先後在黃大仙、將軍澳、大角咀及土瓜灣，共拘捕4名本地男子(28至51歲)，其中一人為物業管理公司高層，當中有人有黑幫背景，4人分別涉嫌「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」及「作為公司高層人員，同意或縱容該公司干犯刑事恐嚇、刑事毀壞」等。警方隨後押同疑犯搜查住所及工作地點，檢取手機、文件等證物。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

競爭事務委員會首席經理(行動)區瑋略稱，今日與警方搜查一間物業管理公司的兩個辦公室，該公司涉嫌從事反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，包括圍標、合謀定價、瓜分市場等。

該公司一名代表於上述招標過程中，曾作出連串可疑行為，這些行為可被視為企圖操控投標結果，加上涉案人士懷疑有三合會背景，令競委會有合理因由懷疑，該招標項目已成為一些人士合謀的目標。另外，競委會亦正調查部分參與了是次投標的承建商，有標書出現極不尋常的現象，懷疑有承建商同樣參與了反競爭行為。