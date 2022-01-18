涉以大麻煙迷姦17歲女生　30歲無業漢受審

三旬無業男子涉嫌訛稱自己只有20歲，在交友程式結識就讀中學的女生，邀請她放學後到荃灣一間酒店睇Netflix。期間被指把內藏大麻的手捲煙給她吸食，再趁女生感暈眩及失去意識時強姦她。女生醒來後驚見下體有液體流出，沒帶隨身物品、沒穿內褲及鞋襪就慌忙落樓。懷疑涉案的無業男否認強姦及施用藥物以獲得或便利作非法的性行為2罪，案件今（18日）在高院開審。控方稱，事後在女生的陰道及肛門，均發現被告的精液。

30歲被告葉偉達，被控於2020年6月9日，在荃灣悅來酒店強姦X。他另被指施用藥物，即大麻，以獲得或便利作非法的性行為。案發時X只得17歲。控方開案陳詞指，被告警誡下承認曾與X性交，過程中沒有使用避孕套，但他指不知道X是不同意。

控方指在2020年5月，被告透過交友程式認識X，並向X聲稱自己年約20歲。2人隨後交換Telegram繼續聯絡，又相約在案發當日到荃灣行街購物。至案發日下午，X剛放學，穿着校服到荃灣港鐵站與被告會合，被告帶X到悅來酒店，說要一起看Netflix 電視劇。抵埗後，被告拿出手捲煙與X輪流吸食。X吸了約6口後便感喉嚨乾涸，遂往睡床歇息。被告跟隨X坐到床上，他拿出平板電腦，着X挑選劇集。

控方續稱，此時X覺得暈眩，身體軟弱無力，身旁的被告開始摸她的手腳和下體。X試圖推開和掙脫被告但不成功，更漸漸失去意識。其後X曾短暫回復知覺，見到自己校裙被揭起，內褲遭脫下，被告正在與她性交，惟不久她又昏倒。後來她完全清醒，發覺有液體從下體流出，連忙赤腳衝出酒店，連內褲也沒穿，手機銀包書包都遺下。她向途人借錢搭車，最終由途人協助報警，X由救護車送院。同日被告帶同X的書包到醫院，內裏還載着她的鞋、銀包等。之後他隨即被捕。

案件編號：HCCC 166/2021