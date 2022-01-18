大坑東邨東滿樓現垂直傳播　袁國勇建議1至11樓住戶隔離

兩周內再有大廈現垂直傳播！繼大埔美新大廈及北角楓林花園出現同坐向不同層傳播後，衞生署衞生防護中心今日(18日)公布，深水埗大坑東邨東滿樓出現同樣情況，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與專家視察後稱，確認大廈的14室座向出現垂直傳播，建議1至11樓的住戶須隔離。

巴基斯坦抵港、完成疫監後的43歲女主婦確診(個案編號:13045)，染出帶Omicron BA.2亞型病毒，並於1月14日確診。當局15日讓其5名家庭成員送檢，同日將該大廈封區強檢，其家人今日確診。當時422名居民沒有確診，而昨日的強檢中，證實614單位，即確診患者上一層的家庭中招，涉及一名母親及兒童。614單位人士曾稱：「不時聞到臭味」，有可能是糞渠的空氣傳入來。

另外，巴籍確診者居住的514單位開的抽氣扇較強烈，而該家庭6人全部染疫，樓上單位沒有抽氣扇，僅有小風扇，而且並不關窗，因此當局懷疑病毒從514單位傳播至614室。

袁國勇強調，Omicron的傳染力特別強，由2020年頭，主要靠飛沬及接觸傳播，但隨着變種，空氣傳播能力愈來愈強，故第五波疫情出現短時間，已經有第三宗垂直傳播。他又認為，撲殺倉鼠是果斷的決定，外國亦有擔心病毒傳播，而大量撲殺貂鼠的前例。今次找到的Delta病毒有變異，與以前的不同，所以專家亦支持該決定。