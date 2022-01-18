土地共享先導計劃至今收3宗申請　業界稱難以於今屆政府通過

政府推出土地共享先導計劃逾年，至今共收到3宗申請。按照一般程序，申請需先經過政府部門審核，並再經顧問小組及行政會議審議，最後再進入規劃程序。有行內人士估計，按目前進度，由於程序涉及多個政府部門，預計難以於今屆政府任期內獲顧問小組通過。發展局回應說，期望3宗申請均在未來數月陸續完成顧問小組審核，爭取在本年內開展相關法定規劃及土地行政程序。

土地共享計劃首宗申請位於大埔露輝路及汀角路，由金鹿置業提交申請，項目佔地約3.2公頃，涵蓋兩個私人地段及毗連的政府土地，現時劃為「綠化地帶」及「道路」地帶。其餘兩宗申請分別位於大埔及元朗。其中一宗由恒基地產與會德豐地產聯合提交，選址位於大埔社山路及林錦公路(近林村)，佔地約19.3公頃，現時劃為「農業」及「政府、機構或社區」地帶。至於元朗用地由新鴻基地產提出申請，項目位於元朗蠔洲路(近東成里)，佔地約5.9公頃，現時劃為「住宅(丁類)」。

資深測量師陳超國指出，土地共享項目中以補地價過程需時最久，雙方就商議條款，例如規劃上的要求等，都需經過重重部門審批，甚至需耗時2至3年。按以往經驗政府各部門相互未能協調，預計上述申請未來數月都未能完成審批，即難以於今屆政府任期內通過。他認爲若要加快處理，政府應由高層次跨部門領導人處理，協調及整合各部門的要求，以加快審批程序。

發展局表示，土地共享先導計劃的顧問小組較早前考慮了相關部門對先導計劃3宗申請的初步評估，並從不同角度，例如地積比率、建築物高度、公私營部分的劃分及樓宇分布等提供意見。該局轄下的土地共享辦事處正與申請人商討調整申請計劃細節，供顧問小組進一步考慮。

發展局又稱，雖然3宗申請在相若時間提交，但申請計劃規模、複雜程度不同，處理進度或會有所差異，期望未來數月陸續完成顧問小組審核，爭取本年內開展後續相關法定規劃及土地行政程序，部份工序如地契商討及城規程序將同步進行，以盡快落實獲批項目。