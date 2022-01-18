下月底公布財政預算案　工聯會建議派$1萬消費券

港府將在2月23日公布新一份財政預算案，有政黨成員今（18日）與財政司司長見面，就預算案提交意見。政黨認為，本港經歷第5波新冠肺炎疫情，10多個行業因收緊社交距離措施而停業，對行業造成打擊，因此建議全民再派消費券，金額加碼至1萬港元，為市場注入動力。

工聯會多名成員今日與財政司司長見面，其中議員陳穎欣建議政府再派消費券。該會副會長、議員麥美娟指消費券可以刺激經濟，促進電子支付平台發展。她又建議當局取消暫繳稅，減輕中產負擔，同時改革稅制，貫徹能者多付的原則。

另外，該會理事長黃國說，香港必須扭轉產業結構嚴重傾斜服務業的情況，應發展創科，加大投入推動再工業化，建議政府為採用本地科研成果的公司提供資助或稅務寬免，並研究修訂政府採購協議，由政府帶動使用創科成果。

工聯會副理事長兼權委主任丘燿誠建議撥出54億港元，向受影響的僱員發放原有收入的㇐半、上限9,000港元的緊急失業/停工津貼，為期半年；向受影響的行業從業員發放1萬港元現金津貼等，幫助他們渡過年關。