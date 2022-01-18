政Whats噏：防疫政策有漏洞　梁美芬追數促政府加強追蹤

新一波疫情來勢洶洶，臨近年關，各行業再受政府收緊防疫措施影響。議員梁美芬(Priscilla)上周二(11日)曾去信食物及衞生局局長陳肇始，建議政府落實「安心出行」實名制及設追蹤功能，又促參考上海嘅防疫安排，加快堵截病毒傳播嘅效率。之但係佢至今仲未收到局方回覆，所以今日(18日)就喺Facebook追數，促政府推出防疫政策同時考慮公眾利益，摒棄思維枷鎖。

Priscilla表示因國泰機組人員違規，令變種病毒喺社區擴散，令大家感憤怒，強調當事人與國泰需負上責任，但政府都要檢視現行防疫政策係咪有成效。

佢話上海流行病調查團隊雖只得3,000人，但處理及為確診個案、密切接觸者作檢測速度快、效率到位，同時會嚴懲違規市民，絕對唔會出現國泰事件。佢又指對比香港，上海防疫人員保護裝備「做到足」，「包到好似太空人」，認為本港防疫人員亦要有足夠裝備，以防染疫。

對於香港防疫政策，Priscilla話現時嘅組織及政策「好差、好弱」，政府仍存在思維枷鎖，雖然有流行病學專家及醫生，但喺公共衞生政策角度上，認為要結連公共利益，考慮公眾情緒及處境。佢強調中小企都希望自力更生，認為政府政策可先從嚴執行一段時間，加強追蹤能力，如推行「安心出行」實名制。