六成半學生校外無參與科創活動　團體指家長寧選興趣班

港府投入大量資源在科創教育，然而，比起傳統學科與興趣班，其風氣似乎仍未盛行。有關注學生團體今(18日)公布調查，發現有近4成學生從未有參與校內的科創活動，6成半人在校外亦未有參與過科創活動，即可能有近4成學生在課程以外，從未有接觸科創相關活動。團體認為，家長對學習科創的意識仍舊不高，寧願小朋友學其他興趣班，普遍學校把課題溶入傳統課堂，未能重點教育。

為了解青年參與科創活動的投入度，香港科技創新教育聯盟訪問了1344位學生，當中438位小學生，以及906位中學生。調查發現，有38%學生從來沒有參加過校內的科創活動，而48%人亦只參加過1至3次校內的科創活動。走出校園，情況亦未見好轉，65%學生表示，沒有參加過校外的科創活動，27%人只參加過1次至3次。84%學生亦指家長未有自費安排參與科創興趣班。

香港科技創新教育聯盟主席張澤松表示，學生參與度低來自家長認知不足，家長仍認為傳統興趣班價值較高。另外，學校以把科創議題歸納在常識科、其他課堂，加上不少都是由文科老師授教，並非「專科專教」，期望政府可加大力度推動、宣傳，營造更理想學習氣氛。