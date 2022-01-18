第五輪防疫抗疫基金　教育開支涉及約3.4億元

教育局今（18日）發信通知學校有關第五輪「防疫抗疫基金」下與教育範疇相關的紓困津貼及資助的詳情，涉及總開支約3億3,840萬港元。可申請一筆過津貼的類別包括全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），以及部分服務供應商或服務提供者。

教育局表示，政府上周五（14日）公布第五輪「防疫抗疫基金」措施，協助直接受到防疫措施影響的行業。為減輕全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）因實施面授課堂及校內活動的限制，尤其是自本月中旬全港小學及幼稚園暫停面授課堂所帶來的財政困難，基金將提供一筆過津貼。

每所幼稚園及私立日校，會獲發放30,000至80,000港元不等的一筆過津貼，預計約1,000所幼稚園和約185所私立日校受惠，涉及額外開支約6,750萬港元。參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得30,000至80,000港元不等的津貼。

非參加幼稚園教育計劃的學校，每所可獲40,000港元津貼，私立日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的註冊私立中小學日校）每校可獲40,000港元津貼。

至於提供非正規課程的私立學校，每所在通函發出當日已根據《教育條例》註冊並仍然營運的學校，將獲提供一筆過20,000港元的紓困津貼，預計惠及約2,700所提供非正規課程的私立學校，涉及額外開支約5,400萬港元。

此外，基金亦會向以下服務供應商或服務提供者提供一筆過紓困資助，因其業務及收入在實施面授課堂及校內活動限制而受到影響，涉及額外開支約2億1,690萬港元。

小學及中學日校的餐飲供應點營辦商：每個學校小食部或食堂可獲40,000港元；小學及中學日校的飯盒供應商：按每所服務學校可獲5,000港元；校巴司機、學校私家小巴司機及保母：每名司機可獲6,700港元，每輛校巴的保母可獲6,700港元（如一輛校巴多於一名保母，則以服務時間的比例共享上述6,700港元津貼）；及在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者：每人可獲5,000港元。