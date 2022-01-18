調查指政府10項政策9項不合格　房屋最差得3.7分

近年社會氣氛轉趨平和，惟政府施政仍然令市民大失所望！一項有關政府施政評分的調查發現，10個政策範疇之中，竟只有1項合格，以10為最高分，僅得醫療衞生政策高於5分，獲5.01分，其餘9項均為不合格，低於5分。當中最低分的更是政府近年大力推動的房屋政策，僅獲3.67分。雖然政府近年積極建屋，又設立過渡性房屋，及通過修訂的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，惟似乎措施未見成效，明顯政府的各種服務仍未能滿足市民所需。

香港民意研究所於今年1月3日至6日，成功訪問了1,021位18歲或以上操粵語的本港居民，請他們對政府10項政策範疇評分，以1分為最低，10分為最高。結果顯示，僅有1項政策範疇獲評分5分或以上，即只有「醫療衞生政策」獲評分5.01分合格，比3個月前的評分微升0.08分。

其次則為「為殘疾人士提供的康復服務」，有4.88分，比上次評分下跌0.3分；而排名第3為「專上教育政策」，有4.76分，但仍比上次評分下跌0.07分。至於排名「包尾」的則為「房屋政策」，獲評分3.67分，比上次微升0.27分。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，此結果與3個月前所作的調查未有太大差別，相信是由於政府近期除了在房屋規劃上有大動作外，未有對各項政策範疇作出太大的改變。調查結果反映，短期內政府有此成績並不理想，而評分最低的房屋政策雖然有輕微上升，但相信是與近期通過修訂的劏房租管有關，惟此類政策短時間內未見成效，平均輪候公屋時間有增無減，市民不滿情緒並未減少。