政Whats噏：去完洪門宴須隔離　多名議員明首度出席大會

立法會多位議員因出席1月3日的港區全國人大代表洪為民生日會(洪門宴）後，部分被視為密切接觸者會須隔離檢疫，上周三（11日）缺席首次大會後，目前部分人已「放監」或解除監察，明日（19日）終可出席今個會期第二次大會，部份人更擬向政策局官員提出質詢，以及議員動議等，當中包括搶頭啖湯提出議員動議嘅議員黎棟國同陳家珮，目前估計，兩人都應該能夠順利提出動議！

新一屆立法會甫開始，就有20名議員因出席洪為民生日會缺席首次立法會大會，其中4人更被列為密切接觸者，至前日離開竹篙灣檢疫中心。另有16名議員早前獲解除檢疫令，但立法會主席梁君彥早前強烈勸喻涉事嘅議員，需要於指定日期(22日)前完成所有檢測，期間應在家工作。

前日離開檢疫中心嘅議員邱達根、陳仲尼、陸瀚民及洪雯，仍需要家居隔離，篤定無緣今日大會。至於其他議員方面，新民黨黎棟國、容海恩同陳家珮指已取得防疫專家建議，認為屬於低風險，並已做新型冠狀病毒檢測，今日會出席立法會大會。

事實上，每次立法會大會只會提出兩項議員議案，由於人數眾多，議員議案須抽籤提出，過去就有議員喺整屆任期中，都無法被抽中，

今屆立法會增至90人，若果黎、陳兩人今次錯過咗，再等下次唔知係何年何月喇。

另外，選委會界別議員林順潮、何君堯亦將出席，其中林更喺社交平台寫到：歸「會」似箭！終於可以重返議會。至於工聯會郭偉强同樣都會出席。