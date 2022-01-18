警方巡查屯門工廈派對房　負責人及19客犯禁遭票控

因應近日防疫措施收緊，屯門警區人員加強巡查區內場所，並於今日(18日)下午約4時，突擊巡查屯門新平街一座工業大廈，搗破一個懷疑違規經營的派對房間，房間設有唱歌及音響器材。

行動中，一名66歲本地女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被票控。另外在場的13男6女，年齡介乎43至87歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，近日更有Omicron變種病毒襲港，勢爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。