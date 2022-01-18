深水埗明起設8個檢測點　區內居民和工作人士可免費檢測

因應深水埗數個區域，包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等，懷疑出現隱形傳播鏈，社區傳播風險較高，政府呼籲在相關區域居住和工作、有感染風險的人士盡快檢測，政府明日（19日）起增設檢測點便利檢測。

深水埗區內未來數天合共有8個檢測點，開放予區內居民和於該區工作的人士接受免費檢測服務，包括進行強制檢測及「願檢盡檢」。社區檢測中心有位於白雲街白田社區綜合大樓地下的白田社區會堂。而流動採樣站則有大坑東社區中心、位於長沙灣道及楓樹街交界的深水埗楓樹街遊樂場、麗閣社區會堂、近港鐵長沙灣站B出口的長沙灣遊樂場、近興華街的長沙灣體育館、近港鐵美孚站D出口的荔枝角公園入口、近李鄭屋邨的保安道遊樂場。

白田社區會堂，以及深水埗楓樹街遊樂場檢測點開放時間為上午8時至晚上8時；長沙灣體育館以及荔枝角公園入口檢測點開放時間為上午9時至晚上9時；大坑東社區中心、麗閣社區會堂、長沙灣遊樂場檢測點開放時間為上午10時至晚上8時；至於保安道遊樂場檢測點開放時間分別是明天的上午10時至晚上9時、周四(20日)及周五(21日)則是上午9時至晚上9時。