警土瓜灣搗兩非法賭檔　拘31人兼發告票

九龍城警區反黑組及特別職務隊，於周日(16日)至今日(18日)，一連三日展開代號為「犁庭掃穴」的反罪惡及反黑行動，打擊非法賭博及巡查多間娛樂場所，期間搗破兩間非法賭場，行動共拘捕31人，檢獲兩部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、一部讀卡器、兩張電動麻雀枱、4副麻雀及約4,400港元賭款。

人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查兩個位於土瓜灣譚公道及土瓜灣道的單位，搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔，並分別拘捕一名52歲本地女主持人及一名66歲本地男主持人，涉嫌「經營賭博場所」及違反防疫規例。

另外，人員亦拘捕10名本地男子、14名本地女子、4名內地男子及一名泰國籍男子，年齡介乎21至54歲，涉嫌「在賭博場所賭博」被捕。被捕人亦涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士將會被扣留調查。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。