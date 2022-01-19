城大與中學合推造夢者計劃　教授基層兒童學習編程

本港近年大力推動創科發展，而創科除了是科技進步外，亦可成為一項義工服務。香港城市大學與明愛胡振中中學合作，於該中學設立了耗資65萬港元建設的「Swift Coding Lab」，並合作推出義工服務「造夢者計劃」，由城大派出師資教導基層兒童學習編寫程式(編程)。而早前曾在校內學習編程的明愛胡振中中學同學，亦會化身小助手，幫助教導弱勢社群兒童學習編程。

「Swift Coding」是蘋果公司的一種編程語言，可用於設計手機應用程式，隨著蘋果公司的市場佔有率愈來愈高，學習「Swift Coding」編程、成為軟件工程師亦是學生的其中一種職業出路。明愛胡振中中學校長歐海健表示，得知區內有許多基層兒童缺乏資源學習編程，故城大與香港明愛合作，在明愛胡振中中學設立「Swift Coding Lab」，並舉辦「造夢者計劃」，為基層兒童提供硬件及師資，培訓他們編寫出一隻獨獨屬於自己的應用程式。

該計劃分為2階段，首階段共10堂課，如兒童有興趣，便可進入進階課程。歐海健指，計劃對象主要是10至12歲的小學生，會由該中學的同學化身小助手，協助城大人員指導課堂。

擔當小助手之一的鄭氏兩兄妹表示，因受創科人員的父親影響，本身亦有學習編程，希望在學有所成後，參加更多編程義工活動，接下來會到長者學院教授長者，「令他們不止學懂用手機嘟安心出行」。