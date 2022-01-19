26個指明地方納強檢　包括尖沙咀Donki及灣仔稅務大樓

政府周三(19日)凌晨刊憲，因應一宗本地個案、3宗與輸入個案有關的個案、一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及5宗初步陽性檢測個案，有26個指明地方被納入強制檢測公告，包括灣仔稅務大樓。

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

1.深水埗東京街43號李鄭屋官立小學

2.灣仔告士打道5號稅務大樓1樓稅務局中央詢問處

3.灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處查詢及聯絡組

4.灣仔告士打道7號入境事務大樓4樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組／旅 行證件（簽發）組

5.灣仔告士打道7號入事務大樓8樓入境事務處人事登記辦事處

6.灣仔駱克道151號2樓麥當勞

7.香港仔東勝道17號地下新昌發正宗潮州粉麵

8.香港仔華貴路3號華貴邨華貴商場地下26號舖大家樂

9.香港仔華貴邨華愛樓地下G2室楊志泉醫生診所

10.香港仔南寧街2-16號香港仔中心第4期1樓15號舖馬來喇沙海南雞飯專門店

11.鰂魚涌英皇道856號君豪峰1樓學之園幼稚園(君豪峰)

12.深水埗白田邨白田社區綜合大樓地下白田社區會堂

13.荔枝角美孚新邨萬事達廣場7期地下N75D2號舖時康醫務中心

14.尖沙咀美麗華廣場2期地庫B161,163及B165-173號鋪Don Don Donki

15.尖沙咀彌敦道100號TheONE4樓L407號舖歐膳

16.尖沙咀海港城海運大廈L3層LCX21D號舖Dr.Martens

17.銅鑼灣東院道2號聖保祿醫院B座地下24小時門診部 (普通科)

18.銅鑼灣東院道2號聖保祿醫院B座1樓藥房及會計部櫃台

19.西營盤德輔道西271-285號2樓B舖明星海鮮燒鵝專門店

20.香港仔南寧街1-5號香港仔中心第三期1樓龍薈

21.石硤尾大坑東道83號大坑東邨東滿樓

22.深水埗石硤尾下邨24座101-116室聖多馬堂幼稚園

23.石硤尾大坑東邨東滿樓對出空地流動採樣站

24.中環荷李活道263號中環荷李活道彩鴻酒店

25.上環皇后大道中367-375號地下2-3號鋪蟠龍粉麵茶餐廳

26.大嶼山東涌馬灣村6號地下Tung ChungMadrassah

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。