梁天琦今結束牢獄生活　凌晨放監免混亂

前「本土民主前線」發言人梁天琦於2016年大年初一晚捲入旺角暴動案被捕，及後被判監，於大嶼山石壁監獄服刑，扣減假期後於今日(19日)出獄。據了解，現年30歲的梁天琦已於今晨3時離開石壁監獄，由於其特殊背景，警方及懲教署預期有大批人士及傳媒前往石壁監獄等候他，會造成混亂及安全問題。在警方及懲教署雙方協調下，安排梁天琦在凌晨3時前出獄。

據悉，今晨2時40分，有數輛七人車進入大嶼山石壁監獄。梁天琦疑乘坐其中一輛七人車離開，其餘數輛車則沿途護送。

懲教署回應，因應警方的要求和顧及在囚人士的意願和安排，懲教署作出相應措施，安排有關人士在凌晨時段離開石壁監獄。

梁天琦家人昨日(18日)在Facebook發貼，呼籲大眾以自身安全為首，要量力而為，毋須特意長途跋涉前往石壁，亦希望讓天琦盡早歸家團聚。家人又感謝大眾對梁的厚愛，「至今未有離棄，陪伴天琦走過4年，日子艱難亦不虛枉」，並指為保障梁，有關專頁將遵照法律意見，於今日(19日)凌晨零時停止運作並移除所有內容。而過去的時間，義工小組妥為收集各位的思念與祝福，並悉數轉達予天琦。