東方日報A1：抗疫一團糟　廢官未找數

全港抗疫兩年一團糟，逾700萬市民仍在苦海中掙扎。Omicron變種病毒株引爆第5波疫情至今已錄得最少400宗感染個案，數十萬打工仔因「停業令」、「禁晚市堂食」年關難過！第5波疫情被指源於人禍，先是國泰前機組人員違規帶疫入社區，後有高官名流懶理防疫及口罩禁令熱玩「洪門宴」，甚至昨日爆出懷疑倉鼠傳人的全球首宗感染個案、逾千隻倉鼠須被殺賠命，都與廢官監管不力、「外防輸入」成了一鑿即破的謊言有關。行政長官林鄭月娥昨日表示，無論國泰或特區官員出席宴會一事，都會嚴正處理及調查，不會不了了之。有學者批評林鄭一直對國泰窮追猛打，惟「洪門宴」事件即使證據確鑿，但林鄭似乎採取拖字訣，有淡化官員違法之嫌，所謂問責官員，仍未向市民「找數」。

年關在即，香港疫情再起，百業百姓被犧牲，不少備受關注的公共政策又至今無人問責，如保護兒童機構成了虐童「勝地」、走私猖獗私梟卻逍遙無王管等，政府均欠缺處理良方。

本周一深宵，警方拘捕兩名時任國泰機艙服務員，他們涉嫌在醫學監察期間進行不必要活動。政府亦一再聲稱會跟進國泰航空公司機組人員「客機去貨機返」的問題。林鄭昨日表示，當局正在調查相關安排是否符合政府要求，指要審慎處理，會適時向公眾交代。至於「洪門宴」事件餘波未了，多名涉事官員及議員陸續放「疫監」，遭市民狠批其身不正，漠視防疫條例，需辭職下台問責。

面對社會批評聲音不絕，林鄭表示保證無論國泰公司安排或特區官員出席宴會，都不會不了了之，因為社會需要知道事實，她亦需要對一間企業和官員同事公道，了解事件後向公眾交代。當中有出席宴會的4名官員包括民政事務局局長徐英偉等，都已經完成檢疫，並於本周一離開竹篙灣檢疫中心，惟他們仍要以自己假期進行多7天自我監察，最快下周一後才可恢復工作。而其他不用檢疫的出席官員亦需要自行休假在家隔離，只可外出做檢測，直至在本周六完成最後一次檢測，並有無染疫結果才可恢復工作。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，林鄭的不了了之說法，似乎未能說服市民，亦有淡化「洪門宴」事件之嫌，因為很多證據已浮出水面，包括除下口罩及未有使用安心出行等，而涉事人物亦相繼承認事件，但現時一張違例告票亦沒有發出，市民會覺得憤怒，更產生了是否有法不依，執法不嚴的疑問。陳偉強建議，應該針對現時所得證據即時執法，其後進行紀律處分，避免從輕發落。

至於兩名前國泰空少依仗返港免檢疫的特權外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，因此他們遭檢控十分合理，惟國泰高層亦責無旁貸，令人感覺上樑不正下樑歪。加上政府亦為國泰股東，並曾給予大筆津貼，理應依據現行機制懲處國泰高層，避免事件再次發生。而國泰早前就違例事件道歉，但作用似乎不大，高層理應引咎辭職向公眾交代。

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