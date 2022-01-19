嘉隆苑映灣園美孚新邨3廈完成強檢　無發現確診個案

香港仔田灣嘉隆苑在昨日(18日)發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，政府於晚上將該大廈圍封強檢，並要求受檢人士於晚上11時前接受檢測，無人確診。

政府表示，該大廈約880名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈約350戶，當中約25戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

香港仔田灣嘉隆苑A座嘉昇閣的患者為銅鑼灣寵物店Little Boss的顧客，她為退休人士，跟4位家人居於上址，並已打2針科興，本月12日不適去看私家醫生，14日去聖保祿醫院看門診醫生，同日檢測，16日確診，病毒量高。其女兒曾於本月4日去涉事寵物店買倉鼠，8日2人一同到該店換寵物籠，全程逗留約10至15分鐘，並由確診售貨員接待她，她們亦有交談一會，中心懷疑本月8日在店內出現傳播。其女兒沒有病徵，惟丈夫今日亦初步確診，主要去明星酒樓午膳，也會去香港仔龍薈用膳。

另外，由於昨日(18日)東涌映灣園1期賞濤軒第1座發現1宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，政府昨晚將該大廈圍封強檢，並要求受檢人士於今日(19日)凌晨1時前接受檢測。行動在今晨(?時)完成。

政府表示，截至今日凌晨1時，該大廈約865名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈約375戶，當中約55戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

東涌映灣園1期賞濤軒第1座患者為一名16歲男生，與家人同住，曾在東涌清真寺逗留。患者就讀於美孚新邨地利亞修女紀念學校，曾於14日與一名確診男生在同一班考試，他16日發燒，因2人並不熟悉，故中心認為其不算是密切接觸者，但懷疑班房內有傳播，故該學校的3M班同學須檢疫。

此外，荔枝角美孚新邨第3期百老滙街72-74號，因在昨日(18日)發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，政府晚上將該大廈圍封強檢，並要求受檢人士於今日(19日)凌晨零時前接受檢測。行動中，未有發現確診個案。