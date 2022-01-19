Delta復熾逾千倉鼠陪葬　袁國勇憂疫情擴大　須在動物人類間取捨

新冠肺炎肆虐全球逾2年，惟港府一直被批評抗疫工作亂七八糟，近日銅鑼灣寵物店Little Boss被揭有11隻倉鼠帶新冠病毒，至今已有1店員及1顧客確診，或成全球首例倉鼠將Delta變種病毒傳染人個案。港府並實施「滅鼠令」，估計全港約2,000隻倉鼠及部分小型哺乳類動物將被人道毀滅，同時勒令全港有售倉鼠的寵物店暫停營業，及暫停入口包括倉鼠在內的小型哺乳類動物。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早(19日)在電台節目表示，再有顧客染疫的寵物店，其店面及倉庫的環境樣本均已驗出對新冠病毒呈陽性，認為倉鼠之間已出現隱性傳播鏈，病毒量多到足以傳染人類，為避免疫情擴大，將倉鼠全數人道毀滅是唯一選擇。他又指，本港疫苗接種率低，根據過往疫情經驗，只要有1宗病例流入社區引發疫情，便有機會造成過百名長者染疫身亡，因此在動物及人類生命之間要作出取捨。

同為政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，由倉鼠將病毒傳染人的機會高，估計寵物店去年12月22日入口的倉鼠批次，在荷蘭運抵香港前已經帶有病毒，到港後污染倉庫及寵物店，確診店員有機會接觸帶病毒倉鼠的飛沫及糞便後受到感染。

香港寵物業商會副會長陳雅芝表示，本港大部分倉鼠來自荷蘭，而被驗出環境樣本對病毒呈陽性的倉庫，供應了全港近一半的倉鼠。陳批評政府，在未找到感染源頭及為其他寵物店倉鼠檢測前，就倉促決定人道毀滅倉鼠，令業界感到傷感及遺憾。她又表示，全港寵物店要停業，未知何時復業，再加上當局將禁止細小動物進口，令業界失去生存空間，計劃要求當局賠償。

對於政府強烈建議曾於12月22日後購買倉鼠的市民，交出倉鼠進行人道毀滅，香港倉鼠關注協會表示，至今協會已收到120宗查詢，當中一半人表示計劃棄養。該協會認為倉鼠主人毋須急於棄養，建議先觀察倉鼠的健康狀況，就算有上呼吸道感染徵狀都可以醫治。